“Estella illumina l’8 marzo”: il Circolo di Sinistra Italiana di Santa Marinella e Santa Severa intitolato a Teresa Noce

Nel giorno simbolo della lotta per i diritti delle donne, l’8 marzo, il Circolo di Sinistra Italiana di Santa Marinella e Santa Severa viene intitolato a Estella, nome di battaglia di Teresa Noce: partigiana, deportata nei campi nazisti, dirigente sindacale e madre costituente.

Una scelta dal forte valore storico e politico, che nel 2026 assume un significato ancora più profondo: ricorrono infatti gli ottant’anni dalle elezioni del 1946, quando le donne italiane votarono per la prima volta al referendum che sancì la nascita della Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea Costituente.

La figura di Teresa Noce rappresenta un esempio straordinario di impegno civile e politico. Nella sua vita si intrecciano antifascismo, lotte per il lavoro, diritti delle donne e difesa della democrazia: battaglie condotte con determinazione, pagando in prima persona il prezzo delle proprie scelte.

In un tempo in cui diritti sociali e civili vengono nuovamente messi in discussione, scegliere Estella significa affermare con chiarezza da che parte stare: dalla parte della Costituzione nata dalla Resistenza, della giustizia sociale, della dignità del lavoro e dell’uguaglianza tra donne e uomini.

L’intitolazione rappresenta anche un impegno per il presente e per il futuro: costruire, a Santa Marinella e Santa Severa, una comunità politica coerente, inclusiva e radicata nel territorio.

Con questo gesto raccogliamo un testimone di coraggio e responsabilità e lo trasformiamo in una promessa: continuare la battaglia per una sinistra che difende, unisce e costruisce.

Circolo Sinistra Italiana “Estella” di Santa Marinella e Santa Severa