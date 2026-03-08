Strumento pensato per offrire supporto e servizi agli agricoltori della zona

Ladispoli, arriva lo sportello CAA Sinalp

Importante novità per il settore agricolo locale: aprirà a breve a Ladispoli uno sportello di CAA Sinalp, pensato per offrire supporto e servizi agli agricoltori della zona.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Alessandro Grando, l’assessore Lucilla Metta e il consigliere comunale Eugenio Trani.

Durante il confronto, i vertici di CAA Sinalp hanno illustrato i numerosi vantaggi che l’apertura dello sportello potrà portare agli imprenditori agricoli del territorio. Per l’organizzazione agricola erano presenti l’avvocato Orazio Sorece e i signori Matteo Giuliani e Alessio Di Mario.

Il nuovo punto di riferimento consentirà agli agricoltori di accedere più facilmente a consulenze tecniche, assistenza per pratiche burocratiche, informazioni su bandi e finanziamenti, oltre a servizi dedicati allo sviluppo e alla tutela delle aziende agricole locali.

«L’apertura dello sportello rappresenta un passo significativo per valorizzare e supportare il lavoro degli agricoltori, favorendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per il settore», ha dichiarato l’assessore Lucilla Metta.