8 marzo Festa della Donna. Santa Marinella al femminile nel ricordo della giovane Micol, de “Il Giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani

8 marzo Festa della Donna: Santa Marinella al femminile nel ricordo della giovane Micol, iconica immagine del romanzo “Il Giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani e di molte altre illustri protagoniste della Città.

In occasione della Festa della Donna, Il Resto del Carlino di Bologna cita Santa Marinella a proposito di questo romanzo, entrato a pieno titolo nelle pagine della Letteratura mondiale del ‘900. Il cui inizio dipinge una cartolina della nostra Città. Fu redatto all’Hotel Le Najadi, storico albergo cittadino sito su Lungomare Guglielmo Marconi. Tradotto in quaranta lingue, e successivamente trasposto in versione cinematografica dal regista Vittorio De Sica, con Dominque Sanda nel ruolo di Micol.

In occasione della scomparsa di Giorgio Bassani, molto affezionato a Santa Marinella, la rete di scuole cittadine, in collaborazione col Comune, organizzò un premio Letterario per gli studenti. E intitolò la Villa Ugo Ojetti, detta “casina rosa”, “OASI LETTERARIA GIORGIO BASSANI”. Come attestato dalla Lapide affissa e inaugurata dall’allora Sindaco Franco Bordicchia (Sindaco per due mandati 1985-1987 e 2000-2005). Che intitolò a Giorgio Bassani anche la via all’incrocio dell’Aurelia, dinnanzi al “Gigi Bar”. Questa Villa, appartenuta a Ugo Ojetti, fu uno dei luoghi di eccellenza della cultura italiana. Dimora ideale dello scrittore e direttore del Corriere della Sera, dove ivi lavorava alle sue riviste DEDALO, PEGASO e PAN.

In realtà, Bassani scrittore è una eccezione a Santa Marinella. La nostra letteratura e i nostri personaggi sono quasi tutti al femminile. Le Giornaliste Olga Lodi Ossani, immortalata nel romanzo di D’Annunzio “Il Piacere”, e Matilde Serao. Grazia Deledda, unica italiana premio Nobel per la Letteratura, Maria Montessori, Sibilla Aleramo, Marinella Lodi con “Terra d’approdo”, romanzo che descrive la nascita di Santa Marinella ai primi del ‘900. La poetessa Amalia Guglielminetti, la Principessa Flaminia Odescalchi, le attrici Anna Fougez, Ingrid Bergman, Isabella Rossellini, la Principessa Elettra Marconi, Cittadina Onoraria. Ma anche Madre Crocifissa Curcio al Carmelo, beatificata nel 2005 e Madre Maria Vincenza Minet all’Istituto della Visitazione in procinto di canonizzazione.