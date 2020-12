Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica De Santis, illustra i progetti futuri per la città

“Ladispoli, nel 2021 contiamo di dedicarci anche ai marciapiedi” –

Anche il 2021 potrebbe essere l’anno dedicato alla riasfaltatura delle strade più malconce, ma questa volta con una novità: riflettori puntati anche sui marciapiedi.

Ad annunciarlo in diretta a “Cambio il mondo” condotto da Fabio Bellucci, è stata l’assessore ai Lavori Pubblici Veronica De Santis.

“Abbiamo fatto tanto – ha detto – nonostante le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria che ha rallentato i lavori, ma siamo riusciti ad andare avanti grazie anche agli uffici che non si sono tirati mai indietro sia da remoto che sul campo”.

Per quanto riguarda la riasfaltatura delle strade il 2021 potrebbe prevedere un quarto stralcio con l’inserimento di altre arterie stradali trascurate negli anni e che necessitano di una messa in sicurezza.

E si potrebbe partire dal quartiere Caere Vetus, passando per via Roma fino ad arrivare al centro città. E questa volta l’amministrazione comunale conta di dedicarsi anche ai marciapiedi.

Riflettori puntati anche sulle aree verdi: “Nei primi mesi del 2021 – ha proseguito De Santis- vedremo una piazza Domitilla tutta nuova”.

Lavori in programma anche per largo del Verrocchio dove, dopo il rifacimento della strada con l’esportazione dei pini che avevano danneggiato la carreggiata, ora saranno piantumate nuove alberature e si pensa anche a una area giochi per i più piccini.

“Abbiamo una lista di strade – ha spiegato l’Assessore – che vogliamo mettere in sicurezza e l’ufficio ci darà delle risposte sulle modalità di intervento”.