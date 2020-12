Share Pin 1 Condivisioni

L’assessore Franceschini: “Oggi più che mai c’è bisogno di proseguire nel campo della cultura”

Allumiere: Femminile plurale, in attesa della serata finale di premiazione parte la quarta edizione 2021 –

Tutto pronto per la quarta edizione di Femminile Plurale 2021.

In attesa della serata di premiazione che annuncerà l’opera vincitrice della terna finalista, edizione 2020, tra “Amori comunisti” di Luciana Castellina, Nottetempo edizioni, “Come oro nelle crepe” di Gioia Di Biagio, Mondadori, “Consigli per essere un bravo immigrato” di ElviraMujivich, Elliot edizioni, gli organizzatori hanno deciso di lanciare intanto la quarta edizione 2021.

“Non abbiamo intenzione di fermare l’entusiasmo che fin dagli inizi ha guidato questo nostro premio letterario, i nostri lettori sono in attesa di poter intraprendere un nuovo percorso letterario che, ci auguriamo, possa essere un percorso di rinascita soprattutto del settore culturale, così duramente colpito dalla pandemia”, ha detto l’assessore alla cultura e alle pari opportunità, Brunella Franceschini.

“Oggi più che mai c’è bisogno di proseguire nel campo della cultura e nello specifico nell’ambito della cultura della parità di genere, un tema importante, fondante nel campo dei diritti”

L’iscrizione all’edizione 2021 sarà aperta da oggi 9 Dicembre e potrà essere completata fino a febbraio 2021.

Per informazioni più complete sulla serata e sul premio (e anche per parteciparvi sia come concorrente che come lettore per il 2021) è possibile seguire i canali social: la pagina Facebook Femminile, plurale. – Premio Letterario Allumiere, il profilo Instagram femminile_plurale_allumiere e il sito femminileplurale.altervista.