Ladispoli, nei giardini centrali arriva la Casetta dei Libri: si prende o si lascia un volume

Una piccola casetta. Ma con dentro un’idea semplice e bella. Non nuova, ma sempre rivoluzionaria. Nei giorni scorsi, nei giardini centrali di Ladispoli, i volontari di alcune associazioni aderenti alla “Cittadella della Solidarietà” hanno realizzato e inaugurato una Casetta dei Libri. Uno spazio aperto a tutti. Senza tessere, e senza registrazioni. Senza obblighi.

Il funzionamento è quello più semplice. Chi passa può prendere un libro, leggerlo, portarlo con sé. Oppure può lasciarne uno, mettendolo a disposizione di altri cittadini. Un gesto piccolo, ma capace di creare relazione. Perché un libro lasciato in una casetta pubblica non è soltanto un oggetto che cambia mano. È una storia che continua a circolare. E’ cultura che circola di mano in mano.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro delle associazioni che fanno riferimento alla Cittadella della Solidarietà. Realtà nata intorno all’idea di mettere in rete energie, volontariato e partecipazione civica. Per creare una comunità. Per creare luoghi e occasioni in cui i cittadini possono incontrarsi, condividere, contribuire.

A segnalare l’iniziativa è Rosario Sasso, presidente di AVO Ladispoli. La Casetta dei Libri resta ora a disposizione dei cittadini nei giardini centrali. Un invito discreto alla lettura. E anche al dono. Perché chi prende un libro riceve qualcosa. Ma chi ne lascia uno compie un gesto altrettanto importante: permette a qualcun altro di incontrare una storia nuova.z