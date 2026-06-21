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Ladispoli, nei giardini centrali arriva la Casetta dei Libri: si prende o si lascia un volume

21 Giugno 2026





Ladispoli, nei giardini centrali arriva la Casetta dei Libri: si prende o si lascia un volume

Una piccola casetta. Ma con dentro un’idea semplice e bella. Non nuova, ma sempre rivoluzionaria. Nei giorni scorsi, nei giardini centrali di Ladispoli, i volontari di alcune associazioni aderenti alla “Cittadella della Solidarietà” hanno realizzato e inaugurato una Casetta dei Libri. Uno spazio aperto a tutti. Senza tessere, e senza registrazioni. Senza obblighi.

Il funzionamento è quello più semplice. Chi passa può prendere un libro, leggerlo, portarlo con sé. Oppure può lasciarne uno, mettendolo a disposizione di altri cittadini. Un gesto piccolo, ma capace di creare relazione. Perché un libro lasciato in una casetta pubblica non è soltanto un oggetto che cambia mano. È una storia che continua a circolare. E’ cultura che circola di mano in mano.

Ladispoli, nei giardini centrali arriva la Casetta dei Libri: si prende o si lascia un volume

L’iniziativa si inserisce nel lavoro delle associazioni che fanno riferimento alla Cittadella della Solidarietà. Realtà nata intorno all’idea di mettere in rete energie, volontariato e partecipazione civica. Per creare una comunità. Per creare luoghi e occasioni in cui i cittadini possono incontrarsi, condividere, contribuire.

A segnalare l’iniziativa è Rosario Sasso, presidente di AVO Ladispoli. La Casetta dei Libri resta ora a disposizione dei cittadini nei giardini centrali. Un invito discreto alla lettura. E anche al dono. Perché chi prende un libro riceve qualcosa. Ma chi ne lascia uno compie un gesto altrettanto importante: permette a qualcun altro di incontrare una storia nuova.z