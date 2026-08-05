Cerveteri, il presidente Lupi suona la carica: “Salvezza subito, ma questa squadra ha identità e qualità”

Cresce l’entusiasmo attorno al Cerveteri in vista dell’inizio della preparazione estiva. I verdeazzurri sono pronti a ritrovarsi per iniziare il lavoro agli ordini del nuovo allenatore Marco Ranieri, con l’obiettivo di affrontare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa.

La società guarda al nuovo campionato con fiducia, forte di quanto costruito nella passata stagione. Dopo un avvio complicato, infatti, il Cerveteri fu protagonista di uno straordinario girone d’andata, tanto da alimentare anche sogni di alta classifica, prima di chiudere il campionato con un piazzamento superiore alle aspettative.

“Lo scorso anno abbiamo disputato un campionato importante, con un girone d’andata da incorniciare – afferma il presidente Andrea Lupi –. Adesso ripartiamo con le stesse ambizioni: conquistare il prima possibile la salvezza. Abbiamo rinforzato la squadra e inserito giovani che rappresentano una scommessa, ma dai quali ci aspettiamo tanto”.

Il patron verdeazzurro spiega anche la scelta della nuova guida tecnica: “A mister Ranieri è stata data carta bianca. Abbiamo voluto un allenatore che rispecchiasse anche il desiderio dei tifosi: una persona che ha scritto pagine importanti con questa maglia e che rappresenta un simbolo per la nostra tifoseria”.

Un Cerveteri che punta anche sul senso di appartenenza. “Nella costruzione della rosa abbiamo cercato di valorizzare tanti ragazzi di Cerveteri, perché vogliamo che questa squadra abbia una forte identità e rappresenti il territorio”.

Infine, l’appello ai tifosi, in vista della nuova stagione. “È aperta la campagna abbonamenti e confidiamo tantissimo nel sostegno dei nostri sostenitori. Spero che gli abbonati siano numerosi, perché il loro contributo è fondamentale per la società. In città percepiamo entusiasmo e interesse: più persone ci seguiranno, più sarà un vantaggio per tutti”.

Tra rinnovato entusiasmo, una rosa rinforzata e un allenatore che conosce bene l’ambiente, il Cerveteri si prepara a iniziare una nuova avventura con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quanto prima la permanenza in categoria e, magari, togliersi qualche soddisfazione in più.