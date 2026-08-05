Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Lorenzo Ferraro del Team Coratti alla settima edizione del Giro dell’Aglianico del Vulture Juniores, la challenge organizzata dal Team Alto Bradano: una vittoria di tappa, un terzo posto nell’ultima frazione, la Maglia Bianca di miglior giovane e il terzo gradino del podio nella classifica finale della Challenge.

Il successo nella seconda tappa

Dopo la cronometro inaugurale di Lavello, Lorenzo Ferraro ha trovato la giornata perfetta nella seconda tappa, la gara in linea di 97,9 chilometri con partenza e arrivo a Banzi, disputata sabato1 agosto. Il corridore di Cerveteri ha conquistato la sua prima vittoria stagionale grazie a un attacco deciso sull’ultima rampa al 10%. La salita finale ha selezionato un gruppo di nove corridori e Ferraro, con grande lucidità e tempismo perfetto, ha colto l’attimo giusto per imporsi sugli avversari e indossare anche la Maglia Bianca di miglior giovane tra gli Juniores di primo anno (2009).

Cerveteri, ciclismo: Lorenzo Ferraro protagonista al Giro dell’Aglianico del Vulture

La conferma nella tappa finale

La conferma è arrivata nella terza e ultima tappa, tra Forenza e Maschito su un percorso di 109,8 chilometri particolarmente impegnativo dal punto di vista altimetrico, disputata domenica 2 agosto. La corsa si è risolta con una volata a ranghi ristretti tra dieci corridori, in cui Lorenzo Ferraro ha conquistato un prestigioso terzo posto.

Maglia Bianca e terzo posto nella Challenge

La regolarità mostrata nell’arco delle tre giornate di gara ha premiato il giovane ciclista di Cerveteri Lorenzo Ferraro con la conquista della Maglia Bianca di miglior giovane, riconoscimento che certifica il suo valore. A completare un bilancio estremamente positivo è arrivato anche il terzo posto assoluto nella Challenge del Giro dell’Aglianico del Vulture, classifica combinata che tiene conto dei risultati ottenuti nelle tre prove.