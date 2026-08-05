Cerveteri, torna in Aula il bilancio: nuovo Consiglio comunale dopo la mancata approvazione nella precedente seduta

La massiva assise è convocata per sabato alle ore 15.00

Dopo la mancata approvazione nella precedente seduta, il Consiglio comunale di Cerveteri torna a riunirsi per affrontare uno dei provvedimenti più importanti dell’anno finanziario. Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Travaglia, ha convocato l’assemblea in sessione straordinaria per venerdì 8 agosto 2026 alle ore 15 presso il Palazzo del Granarone, con la possibilità di una seconda convocazione fissata per il 10 agosto, sempre alle ore 15.

All’ordine del giorno figura un unico punto: l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2026, passaggio previsto dagli articoli 175 e 193 del Testo unico degli enti locali. Si tratta di un provvedimento fondamentale per verificare la tenuta dei conti dell’ente e apportare eventuali variazioni necessarie alla gestione del bilancio.

La convocazione arriva dopo che, nella precedente riunione del Consiglio comunale, il documento non aveva ottenuto l’approvazione dell’Aula, rendendo necessario un nuovo passaggio consiliare. La seduta rappresenta quindi un appuntamento decisivo per l’amministrazione comunale, chiamata a ottenere il via libera su un atto indispensabile per garantire gli equilibri finanziari dell’ente.

La riunione sarà aperta al pubblico anche in modalità streaming attraverso la sezione “Consiglio Comunale Online” del sito istituzionale del Comune. I consiglieri comunali potranno consultare la documentazione sia sulla piattaforma URBIsmart sia presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

L’esito della seduta dell’8 agosto sarà determinante per la gestione economico-finanziaria del Comune nei prossimi mesi e per il prosieguo dell’attività amministrativa.