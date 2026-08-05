Entra nel vivo l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera. La Direzione Marittima di Civitavecchia ha predisposto un ampio piano di controlli lungo i 360 chilometri di costa del Lazio per garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e turisti durante il periodo di maggiore affluenza della stagione estiva.

Il dispositivo sarà ulteriormente rafforzato dall’8 al 23 agosto, con il massimo impiego di uomini e mezzi previsto nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando sulle spiagge e in mare è atteso il picco di presenze.

Per assicurare un intervento tempestivo in caso di emergenza, la Guardia Costiera schiererà 20 presidi operativi distribuiti lungo il litorale regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre nuovi presidi istituiti per la stagione estiva nelle località di Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino.

In mare saranno impiegati oltre 30 mezzi navali, affiancati da pattuglie terrestri incaricate di vigilare sugli arenili e sul rispetto delle norme che disciplinano la balneazione. Le attività di controllo saranno concentrate soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Tra le novità dell’estate 2026 figurano anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio, mezzi che consentiranno di intervenire con maggiore rapidità nelle acque prospicienti le spiagge più frequentate e nelle aree sotto costa.

Si rafforza inoltre la rete dei soccorsi grazie al recente protocollo d’intesa sottoscritto con il 118, che consentirà una gestione più rapida ed efficace delle emergenze sanitarie lungo il litorale. Fondamentale anche il contributo delle associazioni di Protezione Civile, che collaboreranno con la Guardia Costiera nelle attività di monitoraggio delle spiagge e di assistenza ai cittadini.

“Mare e Laghi Sicuri 2026”: la Direzione Marittima del Lazio dispiega il massimo sforzo operativo per il picco della stagione estiva

I controlli

L’attività di vigilanza si concentrerà sul rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare, con particolare attenzione alla presenza del servizio di salvataggio negli stabilimenti e al corretto utilizzo delle aree destinate alla balneazione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al contrasto dell’occupazione abusiva delle spiagge libere mediante il posizionamento anticipato di ombrelloni e attrezzature, al rispetto dei limiti di navigazione sotto costa, delle distanze di sicurezza dai subacquei e delle norme che regolano le attività dei diving center e del noleggio nautico.

I controlli interesseranno inoltre le Aree Marine Protette, con verifiche finalizzate a tutelare l’ecosistema marino e a contrastare l’impiego di attrezzi da pesca vietati.

La Direzione Marittima invita infine bagnanti, diportisti e concessionari degli stabilimenti balneari a rispettare le ordinanze di sicurezza, a consultare sempre le previsioni meteo prima di prendere il mare e a verificare di essere dotati delle necessarie attrezzature di sicurezza.

In caso di emergenza in mare restano attivi 24 ore su 24 il Numero Unico di Emergenza 112 e il Numero Blu 1530 della Guardia Costiera.