Auto in fiamme nella notte a Civitavecchia, evitato il coinvolgimento di altre vetture e negozi

CIVITAVECCHIA – Auto in fiamme nella notte in via Benci e Gatti. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per domare l’incendio di una vettura parcheggiata lungo la strada.

Giunti rapidamente sul posto, gli uomini della squadra 17A della caserma Bonifazi hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme e si sono immediatamente messi al lavoro per spegnere il rogo.

Auto in fiamme nella notte a Civitavecchia

Grazie alla tempestività dell’intervento, i Vigili del Fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero alle auto vicine e alle attività commerciali adiacenti, scongiurando conseguenze ben più gravi.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Fortunatamente non si registrano feriti.