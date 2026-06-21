 
Fiumicino

Fiumicino, apre la “Spiaggia per tutti” Stagione 2026

21 Giugno 2026





Per il terzo anno consecutivo torna la “Spiaggia per tutti”, il tratto di litorale del Lungomare della Salute di Fiumicino, voluto dall’Amministrazione comunale e pensato per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza barriere.

La struttura è completamente accessibile e dispone di sedie da mare dedicate per consentire anche alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di fare il bagno in sicurezza. Docce, servizi igienici, ingressi e tutti gli spazi sono stati progettati per essere fruibili da chiunque.

Fiumicino, apre la “Spiaggia per tutti" Stagione 2026
Fiumicino, apre la “Spiaggia per tutti” Stagione 2026

La spiaggia è dotata di 70 ombrelloni e 140 lettini e può contare sulla presenza di assistenti bagnanti, personale sanitario e dei volontari della Cooperetiva “A Casa di Enzo”, che ha curato l’organizzazione della spiaggia e ne gestirà le attività per tutta la stagione estiva.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto, che dal prossimo anno verrà esteso anche alla parte nord del nostro territorio. – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini, presente alla cerimonia per l’avvio della  stagione 2026, insieme all’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca e all’Assessore Stefano Costa.- Abbiamo voluto creare un luogo accogliente e curato nei minimi dettagli, capace di offrire a chiunque la possibilità di trascorrere una piacevole giornata sulle nostre spiagge. – prosegue – Alcune persone mi hanno raccontato di aver fatto il bagno per la prima volta nella vita su questa spiaggia, dove oggi ci sono gli strumenti, le persone e le condizioni giuste per poter garantire l’accesso in acqua a tutti. Purtroppo non sempre i lidi sono attrezzati e inclusivi in tal senso, ma stiamo lavorando affinché il mare sia un patrimonio senza barriere. Il futuro del nostro litorale passa attraverso l’inclusione. – conclude – Ringrazio la Regione per aver sostenuto questo progetto e tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione, consentendoci di avviare la stagione con largo anticipo rispetto agli anni precedenti.”