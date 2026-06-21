Per il terzo anno consecutivo torna la “Spiaggia per tutti”, il tratto di litorale del Lungomare della Salute di Fiumicino, voluto dall’Amministrazione comunale e pensato per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza barriere.

La struttura è completamente accessibile e dispone di sedie da mare dedicate per consentire anche alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di fare il bagno in sicurezza. Docce, servizi igienici, ingressi e tutti gli spazi sono stati progettati per essere fruibili da chiunque.

Fiumicino, apre la “Spiaggia per tutti” Stagione 2026

La spiaggia è dotata di 70 ombrelloni e 140 lettini e può contare sulla presenza di assistenti bagnanti, personale sanitario e dei volontari della Cooperetiva “A Casa di Enzo”, che ha curato l’organizzazione della spiaggia e ne gestirà le attività per tutta la stagione estiva.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto, che dal prossimo anno verrà esteso anche alla parte nord del nostro territorio. – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini, presente alla cerimonia per l’avvio della stagione 2026, insieme all’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca e all’Assessore Stefano Costa.- Abbiamo voluto creare un luogo accogliente e curato nei minimi dettagli, capace di offrire a chiunque la possibilità di trascorrere una piacevole giornata sulle nostre spiagge. – prosegue – Alcune persone mi hanno raccontato di aver fatto il bagno per la prima volta nella vita su questa spiaggia, dove oggi ci sono gli strumenti, le persone e le condizioni giuste per poter garantire l’accesso in acqua a tutti. Purtroppo non sempre i lidi sono attrezzati e inclusivi in tal senso, ma stiamo lavorando affinché il mare sia un patrimonio senza barriere. Il futuro del nostro litorale passa attraverso l’inclusione. – conclude – Ringrazio la Regione per aver sostenuto questo progetto e tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione, consentendoci di avviare la stagione con largo anticipo rispetto agli anni precedenti.”