Il ricavato verrò utilizzato per la realizzazione del Carro Allegorico per la Sagra dell’Uva

CERVETERI – Un successo andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Nella serata di ieri, la piazza più rappresentativa del nostro Rione si è animata con i colori, i profumi e l’allegria della “Boc-cena”, l’evento firmato dal Rione Boccetta che ha saputo richiamare centinaia di persone, regalando a Cerveteri una serata dal sapore d’altri tempi.

​L’atmosfera delle grandi occasioni

​Ciò che si è respirato ieri sera è stato un ritorno autentico alla socialità e alla tradizione. Tra tavolate imbandite, sorrisi e uno straordinario spirito di comunità, la manifestazione ha ricreato quel clima genuino tipico delle feste rionali di una volta, dove la condivisione e il senso di appartenenza sono i veri protagonisti.

​”Un successo sopra ogni aspettativa. Abbiamo respirato il sapore degli eventi di una volta e non potremmo essere più orgogliosi del responso della nostra comunità”, commentano entusiasti gli organizzatori del Rione.

Cerveteri, successo per la cena del Rione Boccetta

​La macchina dei ringraziamenti

​Dietro a una serata perfetta c’è sempre un grandissimo lavoro di squadra. Il direttivo e i volontari del Rione Boccetta hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo:

​Ai volontari e ai rionali: Un ringraziamento speciale a noi stessi e a tutte le braccia e le menti che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte.

​Agli sponsor: Partner fondamentali che hanno creduto fin da subito nel valore del progetto.

​All’Amministrazione Comunale: Un grazie al Comune di Cerveteri per il prezioso supporto logistico e istituzionale.

​Al pubblico: Il ringraziamento più grande va ai tantissimi partecipanti che, ancora una volta, hanno scelto di dare fiducia al rione, riempiendo la piazza di calore ed entusiasmo.

​La fiducia rinnovata da parte dei cittadini è la spinta più forte per guardare avanti. Con il successo della Boc-cena, il Rione Boccetta non ha solo firmato un evento memorabile, ma ha dimostrato che quando il cuore di un rione batte forte, l’intera città risponde.

​Al prossimo appuntamento!