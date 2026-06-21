Cerveteri, successo per la cena del Rione Boccetta

Il ricavato verrò utilizzato per la realizzazione del Carro Allegorico per la Sagra dell’Uva
CERVETERI – Un successo andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Nella serata di ieri, la piazza più rappresentativa del nostro Rione si è animata con i colori, i profumi e l’allegria della “Boc-cena”, l’evento firmato dal Rione Boccetta che ha saputo richiamare centinaia di persone, regalando a Cerveteri una serata dal sapore d’altri tempi.
L’atmosfera delle grandi occasioni
Ciò che si è respirato ieri sera è stato un ritorno autentico alla socialità e alla tradizione. Tra tavolate imbandite, sorrisi e uno straordinario spirito di comunità, la manifestazione ha ricreato quel clima genuino tipico delle feste rionali di una volta, dove la condivisione e il senso di appartenenza sono i veri protagonisti.
”Un successo sopra ogni aspettativa. Abbiamo respirato il sapore degli eventi di una volta e non potremmo essere più orgogliosi del responso della nostra comunità”, commentano entusiasti gli organizzatori del Rione.
La macchina dei ringraziamenti
Dietro a una serata perfetta c’è sempre un grandissimo lavoro di squadra. Il direttivo e i volontari del Rione Boccetta hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo:
Ai volontari e ai rionali: Un ringraziamento speciale a noi stessi e a tutte le braccia e le menti che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte.
Agli sponsor: Partner fondamentali che hanno creduto fin da subito nel valore del progetto.
All’Amministrazione Comunale: Un grazie al Comune di Cerveteri per il prezioso supporto logistico e istituzionale.
Al pubblico: Il ringraziamento più grande va ai tantissimi partecipanti che, ancora una volta, hanno scelto di dare fiducia al rione, riempiendo la piazza di calore ed entusiasmo.
La fiducia rinnovata da parte dei cittadini è la spinta più forte per guardare avanti. Con il successo della Boc-cena, il Rione Boccetta non ha solo firmato un evento memorabile, ma ha dimostrato che quando il cuore di un rione batte forte, l’intera città risponde.
Al prossimo appuntamento!