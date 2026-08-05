Anguillara, vasto incendio a Martignano: elicotteri in azione per proteggere le abitazioni

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio di oggi in Strada Comunale di Martignano, nel territorio di Anguillara Sabazia, richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle 13 e hanno visto impegnate le squadre boschive dei Vigili del Fuoco, supportate dalla 31A di Campagnano. Vista l’estensione del rogo, è stato inoltre attivato il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), figura incaricata di coordinare l’intervento e l’impiego dei mezzi aerei.

Grazie al coordinamento delle operazioni, gli elicotteri antincendio hanno potuto effettuare numerosi lanci d’acqua sull’area interessata dalle fiamme, contribuendo a contenere l’avanzata del fronte del fuoco.

Particolarmente impegnativo il lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno operato anche con mezzi 4×4 per raggiungere le aree più impervie e mettere in sicurezza le numerose abitazioni situate nelle vicinanze dell’incendio.

Sul posto è presente anche la Protezione Civile, che sta collaborando alle operazioni di emergenza.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Le operazioni di bonifica e spegnimento proseguono per mettere definitivamente sotto controllo l’incendio.