Cerveteri, Consiglio comunale il 25 giugno. All’ordine del giorno Rieco, Via di Ceri e Bosco di Valcanneto

Il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia ha convocato l’assemblea per giovedì 25 giugno 2026, alle ore 18.00, presso il Palazzo del Granarone, in via Rosati. La seduta si terrà in sessione straordinaria di prima convocazione. Come previsto nella convocazione, sarà possibile seguire i lavori anche in streaming attraverso la sezione “Consiglio Comunale Online” del sito istituzionale del Comune di Cerveteri.

Diversi i punti inseriti all’ordine del giorno. Si partirà, come al solito, dalle comunicazioni. Poi il Consiglio sarà chiamato a discutere la proposta di modifica degli articoli 51 e 52 del Regolamento del Consiglio comunale, con l’introduzione del criterio di rappresentanza di tutti i gruppi, e del voto ponderato nelle commissioni permanenti. Tra i punti in discussione anche l’approvazione del piano di utilizzazione aziendale presentato dall’azienda agricola Tessitore Lavinia, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Ci sarà poi l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, ai sensi delle disposizioni indicate nella convocazione.

Spazio anche alle mozioni. Una riguarda il rifacimento di Largo Monteverdi, a Valcanneto, presentata dal consigliere Mundula e altri. Un’altra riguarda la società Rieco S.p.A., presentata dal consigliere Vecchiotti e altri. Nella parte finale dell’ordine del giorno sono previste due interrogazioni orali. La prima riguarda il tratto stradale di via di Ceri interdetto al traffico, presentata dal consigliere Bucchi e altri. La seconda riguarda il Bosco di Valcanneto in Cerveteri, sempre a firma del consigliere Bucchi e altri.

La convocazione prevede anche, in caso di necessità, una seconda seduta per lunedì 29 giugno 2026, sempre alle ore 18.00, in sessione ordinaria di seconda convocazione e con le stesse modalità. Gli atti potranno essere visionati sulla piattaforma URBIsmart e presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, negli orari di ufficio.