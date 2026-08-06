Avviato il percorso condiviso per giungere all’approvazione degli atti

I Sindaci di Cerveteri e Ladispoli, Elena Gubetti e Alessandro Grando, esprimono soddisfazione per l’esito dell’incontro svoltosi oggi tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione dei due Comuni, convocato nell’ambito del percorso finalizzato alla costituzione del Consorzio per le Politiche Sociali dell’Etruria Meridionale.

L’incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo, consentendo di definire un metodo di lavoro finalizzato ad approfondire congiuntamente gli atti e a individuare una soluzione condivisa da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali.

«I nostri ringraziamenti – dichiarano congiuntamente i Sindaci Elena Gubetti e Alessandro Grando – vanno a tutti i gruppi politici che hanno partecipato all’incontro per il senso di responsabilità, la disponibilità e lo spirito costruttivo dimostrati. La partecipazione di tutte le componenti politiche rappresenta un segnale importante e conferma la volontà comune di proseguire un percorso che ha come unico obiettivo il miglioramento dei servizi a favore delle nostre comunità.»

Consorzio per le Politiche Sociali dell’Etruria Meridionale: confronto positivo tra le forze politiche di Cerveteri e Ladispoli

Nel corso della riunione è stato concordato che ciascun Consiglio comunale individuerà quattro rappresentanti, di cui due espressione della maggioranza e due dell’opposizione, che, insieme ai due Sindaci, costituiranno il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione, valutare eventuali proposte di modifica e predisporre una stesura condivisa degli atti.

Il primo incontro operativo è stato fissato per giovedì 13 agosto, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli.

«L’obiettivo che ci siamo dati – concludono i due Sindaci – è quello di arrivare nel più breve tempo possibile a una proposta condivisa da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali, affinché il percorso possa concludersi positivamente. Il Consorzio rappresenta uno strumento strategico per rafforzare il sistema dei servizi sociali, migliorare la qualità degli interventi e garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze delle persone, delle famiglie e, in particolare, delle fasce più fragili delle nostre comunità.»