La Banda Musicale della Guardia di Finanza incanta Cerveteri nel concerto del centenario

Musica, emozioni e partecipazione hanno accompagnato il concerto

CERVETERI – Una serata di grande musica, emozione e prestigio istituzionale quella che si è svolta a Cerveteri, dove la Banda Musicale della Guardia di Finanza ha celebrato con un concerto il centenario della propria fondazione.

Davanti a un numeroso pubblico, il complesso bandistico ha proposto un repertorio capace di coniugare tradizione e qualità artistica, regalando ai presenti un’esibizione di altissimo livello. Un appuntamento che ha assunto un significato ancora più profondo proprio in occasione dei cento anni di storia della Banda, simbolo di eccellenza italiana conosciuto e apprezzato anche a livello internazionale.

«Siamo abituati a vedere gli uomini e le donne della Guardia di Finanza impegnati quotidianamente nella tutela della legalità – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti –. Questa sera abbiamo avuto il privilegio di apprezzarne anche lo straordinario talento musicale, in un concerto che ha saputo emozionare tutta la città».

La Banda Musicale della Guardia di Finanza incanta Cerveteri

Nel corso della serata il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento al Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, rappresentato per l’occasione dal Colonnello Antonio Sassi, Comandante della Compagnia di Civitavecchia, al Generale di Brigata Carmelo Azzara, Vice Ispettore dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, e al Vicesindaco Riccardo Ferri, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.

Parole di riconoscenza sono state espresse anche nei confronti del Capitano Dario Di Coste, direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza, di tutti i musicisti e le musiciste protagonisti del concerto e del giornalista Giorgio Ripani, che ha presentato la serata.

L’evento ha rappresentato uno dei momenti culturali più significativi dell’estate cerveterana, confermando la capacità della città di ospitare iniziative di alto profilo artistico e istituzionale, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in una cornice di grande partecipazione.