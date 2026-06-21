Civitavecchia apre il tour estivo del Premio Campiello. Al Porto Storico arrivano i cinque finalisti
Il Premio Campiello parte da Civitavecchia. Martedì 23 giugno, alle 20.00, il Porto Storico ospiterà la prima tappa del tour estivo con i cinque finalisti della 64ª edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. L’incontro si svolgerà presso la Fontana del Vanvitelli e porterà in città alcuni dei protagonisti dell’estate letteraria italiana.
Saranno presenti Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia” pubblicato da Quodlibet, Marcello Fois con “L’immensa distrazione” pubblicato da Einaudi, Valeria Parrella con “La ragazzina” pubblicato da Feltrinelli, Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” pubblicato da Einaudi ed Elena Varvello con “La vita sempre” pubblicato da Ugo Guanda Editore.
Un appuntamento importante per Civitavecchia, che apre il calendario nazionale degli incontri estivi del Premio Campiello. La serata nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto e Unindustria, con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.
Dopo la tappa civitavecchiese, il tour proseguirà a Pistoia, Vicenza, Albarella, Brescia, Asiago, Jesolo, Cortina d’Ampezzo, Alberobello e Bisceglie. Il percorso si concluderà poi con la proclamazione del vincitore della 64ª edizione del Premio Campiello, in programma sabato 3 ottobre. Per la prima volta la cerimonia si terrà al Lido di Venezia. A decidere sarà la Giuria dei Trecento Lettori Anonimi.
Gli aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sui canali social del Premio Campiello con l’hashtag #PremioCampiello2026.