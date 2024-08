Ladispoli: nasce il circolo di “Noi Moderati”

Il Commissario Politico Marika Paris ha ufficializzato che è stato creato il circolo “Noi Moderati” per Ladispoli, la sede si trova in via Livorno, 6.

Il tesseramento del partito per l’anno in corso è già iniziato ed è stato costituito e formalizzato il direttivo composto da sei membri. Per ulteriori informazioni, ci può connettere al profilo Facebook “Noi Moderati a Ladispoli” dove dichiara Marika Paris: “Potremo anche scambiarci le nostre opinioni politiche e, anche, fare proposte per migliorare la nostra città”