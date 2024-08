Cerveteri: una firma per l’Italia, nasce il comitato cittadino

Una firma per l’Italia, comitato cittadino di Cerveteri

Cerveteri – si è ufficialmente costituito il Comitato referendario cittadino contro l’autonomia differenziata – con grande soddisfazione di tutti i partecipanti il comitato vede l’adesione di numerosi partiti e associazioni civiche che hanno trovato un comune obiettivo nella difesa dell’unità del nostro Paese che viene messa fortemente in discussione da questa riforma che rappresenta l’ennesimo attacco alla nostra Costituzione.

La prima data utile per la raccolta delle firme in piazza sarà giovedì 8 Agosto dove il Comitato sarà presente con un gazebo in piazza Aldo Moro dalle ore 10 alle ore 13. Nei prossimi giorni comunicheremo l’intero calendario che garantirà la presenza sul territorio per dare a tutti la possibilità di firmare.

Ricordiamo però che le firme possono essere apposte anche presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura e da quest’anno anche on line al seguente link: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open

Invitiamo tutti i cittadini ad unirsi a noi in questa battaglia in difesa della Costituzione e contro una riforma che avrebbe ricadute devastanti su argomenti fondamentali della nostra società quali la sanità, la scuola, i trasporti.

I cittadini uniti sapranno rispondere anche questa volta.

IL COMITATO REFERENDARIO CITTADINO “CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!”

CGIL, SPI-CGIL, AUSER, ANPI, Unione Donne Italiane, Ass. LIBERA, Fronte Unito Costituzionale, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, Europa Verde, Lista Civica “Anno Zero”, Cerveteri Democratica