Condividi Pin 1 Condivisioni

Obiettivo dell’ordinanza del primo cittadino: contrastare gli assembramenti e il degrado urbano in città. Confermato l’uso della mascherina all’interno del perimetro del mercato settimanale

Ladispoli: minimarket chiusi alle 19 e stop alla vendita di alcol da asporto dalle 21 –

Minimarket etnici chiusi dalle 19 in poi e stop alla vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro dalle 21 alle 7.

Giro di vite dell’amministrazione comunale per contrastare da un lato il degrado urbano e dall’altro possibili assembramenti. Con la fine del lockdown in diverse zone della città si erano infatti creati assembramenti di giovani, e meno giovani, che peraltro arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Una situazione non più sostenibile come aveva spiegato lo stesso primo cittadino che nei giorni scorsi ha incontrato i gestori dei locali convenendo allo stop della vendita di alcol da asporto a partire dalle 21.

E ora, per cercare di evitare che i ragazzi possano ricorrere al “piano B”, ossia acquistarli in altre attività, il primo cittadino ha deciso di firmare un’ordinanza con la quale si limita ulteriormente la vendita di bevande alcoliche e di bevande in bottiglie di vetro.

Sarà inoltre vietato, a partire dalle 21 e fino alle 7 del mattino di “consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie”.

Allo stesso tempo il primo cittadino ha revocato l’ordinanza relativa alle “misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale”, con la quale si vietava il consumo di alcolici su tutto il territorio comunale per tutto l’arco della giornata.

Con la stessa ordinanza, inoltre, è stata confermata l’obbligatorietà all’utilizzo della mascherina all’interno del perimetro del mercato del martedì e nelle vie limitrofe e nel perimetro del mercato del sabato a Marina di San Nicola.