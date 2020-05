Condividi Pin 54 Condivisioni

Questa sera alle 21 alla Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri si pregherà il 23enne scomparso a causa di un incidente aereo

Cerveteri, una veglia di preghiera per Daniele Papa

Una veglia di preghiera per Daniele. E’ questa l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri per cercare in qualche modo di stare vicino alla famiglia del giovane 23enne scomparso a causa di un incidente aereo.

Il giorno dei funerali non sarà facile poter partecipare per l’ultimo saluto dovendo lasciare posto ai familiari, ai parenti e agli amici più stretti, a causa delle restrizioni per l’emergenza covid-19.

E così questa sera, si cercherà comunque di trovare un momento insieme per poter essere vicini col cuore alla famiglia.

All’interno della Parrocchia ci sono 120 posti a sedere.

Ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina, mantenere il distanziamento prima e dopo il momento di preghiera, sanificare le mani all’ingresso e non dovrà sostare fuori al termine dell’incontro.

La veglia inizierà alle 21.