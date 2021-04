Ladispoli, Lucia Cordeschi zittisce le voci sulle dimissioni

Share Pin 0 Condivisioni

Cordeschi: “Il mio impegno nei servizi sociali continua, cambia solo la modalità di lavoro”

“Il mio impegno nei servizi sociali continua, cambia solo la modalità di lavoro” lo ha dichiarato Lucia Cordeschi, già assessore ai Servizi Sociali dopo le voci sulle sue dimissioni ufficializzate questa mattina.

“Purtroppo problemi di salute non mi permettono di ricoprire più l’incarico – ha spiegato Cordeschi –. Dei Servizi Sociali se ne occuperà il dottor Fiovo Bitti, con il quale collaborerò al massimo come delegata”.

“Nessuno dei progetti messi in cantiere verrà annullato, a partire dal Piano di Zona al quale ho lavorato per mesi”, ha aggiunto.

“Voglio rassicurare tutti gli utenti che ho seguito personalmente ai Servizi Sociali che possono stare tranquilli, nessuno verrà lasciato solo”, dice.

“Come promesso apriremo il centro diurno appena la scuola rilascerà i locali di via Aldo Moro, attualmente a suo uso per l’emergenza sanitaria, e metteremo in piedi il nuovo ufficio di piano, come anticipato a tutti gli organi di stampa. Grazie a tutti per la collaborazione”, ha concluso Cordeschi.