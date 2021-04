Share Pin 0 Condivisioni

Falconi: “Siamo estremamente soddisfatti della scelta nazionale che consentirà al partito di avere due risorse competenti, esperte e piene di energia”

Italia Viva, Marietta Tidei e Luciano Nobili coordinatori regionali –

“Con vero piacere ci complimentiamo con Marietta Tidei e Luciano Nobili per essere stati nominati coordinatori regionali di Italia Viva”. Lo scrive Maurizio Falconi, consigliere comunale di Italia Viva di Cerveteri.

“Siamo estremamente soddisfatti della scelta nazionale che consentirà al partito di avere due risorse competenti, esperte e piene di energia. Partito che sempre più si sta consolidando e organizzando sui territori”, aggiunge.

“Come attivisti del Circolo di Italia Viva con sede a Cerveteri in Via sant’Angelo 37 siamo convinti che i due nuovi coordinatori sapranno al meglio ascoltarci per recepire le tante esigenze del territorio.

Insieme potremmo approfondire necessità e problematiche sviluppando idee e soluzioni su sviluppo, lavoro, ambiente e diritti delle persone.

Continuiamo con il nostro comune impegno sempre aperti a quanti vogliano segnalarci proposte volte a migliorare la vita di tutti noi”.