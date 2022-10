Ladispoli, “L’amministrazione Grando alimenta lo scontro politico”

Il consigliere Trani reclama la mortificazione delle opposizioni nelle commissioni

“Con la nomina dei Presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari l’amministrazione del sindaco Grando ha perso l’occasione di instaurare un dialogo con l’opposizione e, così facendo, sta alimentando solo l’erigersi di nuove barriere, lo scontro politico – amministrativo, quella contrapposizione che (a parole) tanto ha lui stesso osteggiato, caldeggiando al contrario una certa forma di “pax”, sia in aula che fuori”.

Così il consigliere Trani in una nota.

“A dire del sindaco – si legge – per il bene di Ladispoli; a nostro modo di vedere, sicuramente non per il bene della collettività. Persino la commissione affari istituzionali e trasparenza, la cui presidenza é storicamente concessa all’opposizione – per garantire quel controllo istituzionale proprio dell’esercizio della minoranza consiliare – è stata presa. E quando anche l’ultima poltrona sarà occupata, sarà di nuovo molto tardi per mostrare quel passo diverso, dialogante e aperto (come una fase delicata come questa richiederebbe), che Grando sembrava voler assumere. Ad oggi, ahinoi, siamo alle solite note stonate”.