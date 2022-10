Cerveteri, da lunedì via allo sfalcio dei ciglio stradali

Il comune di Cerveteri ha pubblicato una ordinanza dirigenziale avente per oggetto lo sfalcio e pulizia dei cigli stradali. Una buona notizia visto che i marciapiedi della città etrusca sono ultimamente sono invasi da erbacce e a volte impraticabili. I lavori di pulizia sono affidati alla Multiservizi Caerite.

Al fine di effettuare gli interventi viene ordinato “il divieto di sosta e transito ove necessario dalle ore 7:00 alle 17:00 dal 10/10/2022 fino al 31/12/2022 nei pressi delle zone interessate dalle opere e secondo l’avanzamento dei lavori di sfalcio erba e pulizia dei cigli stradali da parte della Multiservizi Caerite s.p.a. nelle località del centro urbano”

Le zone e le vie interessate sono le seguenti:

VIA AGILLINA-BELVEDERE-PIAZZA VERDI-VIA ETRURIA-VIA ROMA-VIA BASTIONI-VIA S. MARIA-PIAZZA S. MARIA VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE-VIA DEL LAVATORE-VIA SANT’ANGELO-VIA COL DI LANA VIA DEI VIGNALI VIA DELLE MURA CASTELLANE-VIA GOLDONI-VIA BASILICATA VIA CAERETANA-VIA PIAVE-VIA SETTEVENE PALO(ALMUNECAR)- VIALE MANZONI VIA SETTEVENE PALO (SORBO) VIA RICCI- PIAZZA DANTE VIA ROSATI VIA S.ROCCO VIA FRIULI VIA LAUDEMBERG-VIA MERLINI-VIA MATTEOTTI VIA MONTE GRA