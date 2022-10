Il sindaco di Santa Marinella: “Ritengo necessario chiedere l’intervento al sindaco di Roma a fronte del provvedimento preso per la chiusura del mercato di via Trionfale che comporterà ulteriori problemi ai molti floricoltori del Lazio e soprattutto di Santa Marinella”

Santa Marinella: Tidei scrive a Gualtieri per una veloce riapertura del mercato dei fiori –

“Ritengo necessario chiedere l’intervento al sindaco di Roma, l’On.le Roberto Gualtieri, a fronte del provvedimento preso per la chiusura del mercato di via Tronfale che comporterà ulteriori problemi ai molti floricoltori del Lazio e soprattutto di Santa Marinella” ha dichiarato il sindaco della Perla Pietro Tidei in merito alla decisione presa in Campidoglio dopo il crollo di una parte del solaio del mercato romano di via Trionfale avvenuto il 4 ottobre, dove fortunatamente non si sono registrati coinvolti, nonostante il bilancio sarebbe potuto essere più grave.

Dopo la verifica da parte dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata inagibile e presa in considerazione una chiusura a tempo indeterminato. Per tale motivo la categoria dei floricoltori di Santa Marinella ha richiesto l’intervento del sindaco Pietro Tidei, il quale si è mosso immediatamente, lanciando un appello al sindaco di Roma, l’On.le Gualtieri. “Sindaco scongiuri la chiusura del mercato e provveda a nuova soluzione per tutti i floricoltori.

Oltre alle critiche situazioni economiche del momento, in previsione della stagione invernale, per i nostri floricoltori laziali e in particolare santamarinellesi, si presenteranno ulteriori disagi dovuti alla chiusura dell’immobile per deterioramento e mancanza di manutenzione. La categoria dei floricoltori di Santa Marinella ha già provveduto a denunciare la problematica. Chiediamo al comune di Roma – conclude il sindaco Tidei – di provvedere in tempi brevi a soluzioni che possano rispondere alle esigenze commerciali della categoria”.