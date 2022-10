Paolo, per tutti “Terzo”, ha perso la vita qualche settimana fa a causa di un incidente col suo trattore. Una perdita sconcertante per la città di Cerveteri che lo aveva onorato con mazzi di fiori in piazza Aldo Moro là dove era posizionato il furgone dei due fratelli. Oggi il ritorno del banco dove ad attendere i cittadini c’è il fratello di Terzo

Cerveteri, ha riaperto in piazza Aldo Moro il banco della porchetta –

Stamattina gli abitanti di Cerveteri lo hanno ritrovato lì, al suo posto di sempre. Lì dove tutti hanno imparato a conoscerlo, dove si fermavano per uno spuntino a base di panino e porchetta. Il furgone dei fratelli Floriani è tornato nella città etrusca. Anche se ormai non sarà più la stessa cosa. A mancare, su quel banco, al fianco del fratello, è Paolo, per tutti Terzo.

L’uomo, conosciuto dai tanti per la sua solarità e cordialità, ha perso la vita qualche settimana fa a causa di un incidente col trattore, in provincia di Viterbo.

Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità. Tutti, dai riders, ai vigili del fuoco, passando per i rappresentanti dell’amministrazione comunale, e “semplici” cittadini, almeno una volta nella vita si sono fermati in piazza Aldo Moro per gustare in allegria i prodotti dei fratelli Floriani.

Un banco, quello di Terzo e suo fratello, di cui si è sentita l’assenza in questi fine settimana che hanno seguito al terribile lutto subito dalla famiglia e dalla città.

Tanto che in piazza Aldo Moro, lì dove era solito stazionare il furgone, erano apparsi fiori e messaggi per Terzo. In suo ricordo.

Una decisione, quella della famiglia di Terzo, che di certo l’intera comunità ha apprezzato e continuerà ad apprezzare anche nelle prossime settimane. Un modo, come un altro, per sentire ancora la presenza di Terzo in città, nei cuori della gente.