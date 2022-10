Cerveteri, Salvatore Orsomando: “Intitoliamo una via a tutti i giovani deceduti nella nostra città”

Il consigliere comunale d’opposizione ha inviato una lettera al sindaco Gubetti e alla Giunta per cambiare il nome di Via Settevene Palo Nuova in via degli Angeli Ceretani

“Intitoliamo una via a tutti i giovani deceduti nella nostra città”. La richiesta era arrivata già nel 2011 dal consigliere Salvatore Orsomando che aveva proposto all’amministrazione di cambiare il nome di via Settevene Palo Nuova in via degli Angeli Ceretani. E oggi, a distanza di anni, la situazione non è ancora cambiata. Così il consigliere ha deciso di scrivere una lettera al sindaco Elena Gubetti e alla Giunta comunale per sollecitare il cambio di nome.

“Nel Settembre 2011, il sottoscritto presentò la mozione Prot. 32541 del 07/09/2011,dove si chiedeva di intervenire presso l’allora Provincia di Roma, per verificare la possibilità di sostituire il nome di via Settevene Palo Nuova con Via degli Angeli Ceretani in ricordo di tutti i giovani deceduti nella nostra città, chiedendo inoltre di individuare un alternativa, se eventualmente la Provincia di Roma non avrebbe dato il nulla osta”.

“La suddetta mozione – spiega Orsomando – venne poi approvata con l’apporto di alcune modifiche che ne trasformarono leggermente il testo, sostanzialmente non cambiandone le finalità”.

“Dopo circa undici anni di distanza dall’approvazione e considerato che la via in questione sarebbe passata di competenza comunale, ho ritenuto opportuno inviare una lettera al Sindaco e alla Giunta, per dare finalmente esecuzione ad ‘un atto comunque approvato nella massima Assise cittadina”.

“Confidando nel buon senso della nuova Amministrazione, spero che oltre all’intitolazione della via, in futuro si possano istituire manifestazioni o iniziative nel ricordo dei nostri Angeli Ceretani”.