Nuova apertura a Ladispoli: Il Chicco e la Goccia raddoppia. Il noto punto vendita di Santa Marinella specializzato in caffè e acqua, apre una sede al centro di Ladispoli, in Viale Italia. Il Chicco e la Goccia è aperto dal Lunedì al Sabato, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 a Ladispoli, presso il centro commerciale Galleria Italia (Viale Italia angolo Via Palermo). Telefono: 328 682 0088.

Il Chicco e la Goccia ha aperto 3 anni fa a Santa Marinella ( via Aurelia 246), diventando subito un punto di riferimento per ciò che riguarda il caffè, l’acqua microfiltrata, saponi e detergenti professionali e molto altro. Ora il raddoppio, con la nuova apertura in una zona centrale di Ladispoli per servire famiglie e operatori del settore Ho.Re.Ca.

Macchinette per caffè, cialde e capsule

Il Chicco e la Goccia tratta tutte le migliori marche di caffè presenti sul mercato, per ogni fascia di qualità e di prezzo. C’è all’interno del punto vendita un vasto assortimento di macchinette di ultima generazione, cialde e capsule originali e compatibili con ogni impianto. Inoltre è possibile ottenere, con partita Iva, il comodato d’uso gratuito per gli impianti.







Depuratori e acqua microfiltrata

Il Chicco e la Goccia propone un’ampia gamma di depuratori e impianti di micro-filtrazione dell’acqua, per una scelta ecologica e più attenta alla salute. Oltre alla vendita e al noleggio degli impianti sono garantiti tutti i servizi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ricarica bombole di anidride carbonica CO2 alimentare e accessori di ogni tipo.







Per un’idea regalo a chi è attento all’ambiente ci sono anche le borracce termiche di ogni forma, materiale e colore, bottiglie in vetro trasparente e colorato e altri accessori per una vita più green.

Saponi e detergenti professionali

Il Chicco e la Goccia ha selezionato nel corso del tempo alcuni dei migliori marchi specializzati per l’igiene e la detergenza di ogni stanza della casa e per il settore Ho.Re.Ca.. Sono detergenti molto concentrati e ad alta efficacia, disponibili per ogni uso e materiale da trattare.







Fiori e allestimenti artigianali

Grazie alle loro mani d’oro, Ulyana (la titolare) e Doriana (sua collaboratrice) realizzano splendide composizioni floreali in carta crespa e gomma eva, ideali per allestimenti e per regali originali. Una vasta gamma delle loro creazioni e in esposizione presso il punto vendita Il Chicco e la Goccia.