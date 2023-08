Ladispoli, la festa del Calcio rosso blu

La festa del Calcio rosso blu: si chiude il sipario della presentazione del nuovo team dell’Academy. Presente anche il Sindaco

La festa del calcio rosso blu: si chiude il sipario della presentazione del nuovo team che guiderà l’Academy Ladispoli nella stagione calcistica 2023/2024. La serata, patrocinata dal Comune di Ladispoli, svoltasi in Piazza Rossellini ha visto la partecipazione di associazioni ed artisti del territorio, ai quali vanno i più grandi ringraziamenti, per aver condiviso questo momento con l’Academy Ladispoli. Grande risposta del pubblico per il gruppo teatrale “I ragazzi del parco” del Parco degli Angeli- Associazione Numen, per la scuola di musica “Voce in movimento”, per la scuola di danza Profession Dance e per l’Ambasciatrice delle danze orientali Ibtissam. Assente giustificato il piccolo Daniel Musa al quale vanno gli auguri di una pronta guarigione.

Foto di Centro Mare Radio

Una sinergia tra sport e e arte che ha ben dimostrato d poter convivere alternando durante il corso della serata momenti di emozione, riflessione, eleganza e coinvolgimento.

Il Sindaco Alessandro Grando, presente con il Consigliere Stefano Fierli, con il suo carisma ha augurato alla società le migliori fortune per la stagione calcistica 2023/24, coinvolgendo il pubblico ed i ragazzi nel parco, con il linguaggio del corpo, agli auguri.

Presentata ufficialmente la squadra del “Ladispoli All Star” che unisce vecchie glorie del Ladispoli di tutti i tempi a cittadini e studenti che ne vorranno fare parte. All’interno della formazione anche rappresentanti del Comune di Ladispoli, come il delegato allo Sport Fabio Ciampa, presente durante la manifestazione. Tutti pronti a sfide sul campo insieme a quanti altri volessero entrare a farne parte per iniziative benefiche rappresentando sempre il nome della Città.

Riconoscimento da parte del Sindaco Alessandro Grando e della Presidente Sabrina Fioravanti per la sua lunga carriera calcistica vestendo i colori rossoblu ad Antonio Ferri, per anni Capitano del Ladispoli, che come nella targa riportato è stato presente dai suoi primi calci fino all’ Eccellenza ed alla Serie D.

Presenza costante sul palco a carpire i momenti salienti della serata Attilio Consorti e Luigi Cicillini.

“Un grazie agli organi di stampa, ed ancora un ringraziamento al service Alessandro Melone, al tecnico nonché amico Roberto Rossi ed a tutti gli operatori presenti. Le coreografie degli atleti che si sono esibiti sono state curate da Livia Nardocci ed il suo team. Un grazie di cuore a tutti, anche a chi non menzionato, alle famiglie ed agli atleti solo insieme si può raggiungere il giusto risultato” scrive la dirigenza dell’Academy.