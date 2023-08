Emiliano Santori: il nuovo Direttore Generale del Ladispoli Calcio

Il Ladispoli Calcio ha annunciato l’ingresso del suo nuovo Direttore Generale, Emiliano Santori, 47 anni e tanta esperienza

Il Ladispoli Calcio ha annunciato l’ingresso del suo nuovo Direttore Generale, Emiliano Santori, il quale, a 47 anni, porta con sé un solido bagaglio di esperienza nel mondo finanziario e manageriale.

Attualmente al lavoro tra Roma e Milano come consulente finanziario e manager di una rilevante banca olandese, Santori ha dimostrato la sua abilità già da giovanissimo assumendo incarichi manageriali di rilievo nel settore bancario lato impieghi e recentemente anche nel settore degli investimenti.



Nel suo percorso professionale, che si estende per due decadi, Santori si è specializzato nella elezione, formazione e coordinamento di giovani talenti. Questo suo percorso sottolinea come figure di grande esperienza possano “contaminarsi” con la passione dei giovani, creando così un ambiente fertile per la crescita.

Sui motivi della scelta: “Conosco il nuovo Direttore dell’agonismo Bencini ben prima che approdasse alla Lazio. E’ una persona che con il suo entusiasmo ti coinvolge ed a cui è difficile dire di “no”. Mi ha fatto conoscere il gruppo dirigenziale nelle scorse settimane. Il Presidente Sabrina Fioravanti ed il Vice Presidente Stefano Teloni, con Bencini e Ceccacci (capo scouting) hanno costruito un team capace ma soprattutto appassionato e coraggioso”.

“Un cambiamento volto a valorizzare i giovani rappresenta una sfida difficile ma possibile. Ho notevole esperienza per un mio personale percorso professionale e credo di riuscire in questo intento. Questo approccio coinvolge in maniera più profonda la comunità locale e può essere costruito su fondamenta solide, garantendo una crescita sostenibile nel tempo. Ringrazio il Presidente Sabrina Fioravanti per l’opportunità e tutti i suoi collaboratori per l’accoglienza che mi hanno riservato dal primo giorno; saranno mesi difficili ma stimolanti ed io conto di far parlare i fatti”.