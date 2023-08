Furto a Cerveteri, i ladri approfittano della Sagra dell’Uva

Furto in Via Istria a Cerveteri, i ladri rubano oro e contanti. I proprietari della casa erano alla festa cerveterana

“Sono entrati e hanno aperto la cassaforte. Ci hanno portato via l’oro del battesimo, della cresima, tutto quello che si accumula nel tempo” racconta la vittima del furto in Via Istria. Il colpo è avvenuto a Cerveteri, durante un dei giorni della Sagra dell’Uva di Cerveteri. Sembra che i ladri si siano introdotti dalla finestra sul retro della casa e abbiano poi aperto la cassaforte con un frullino. In casa, non era presente nessuno, se non il cagnolino che è stato poi trovato in strada visibilmente spaventato.

Furto a Valcanneto, i ladri approfittano della Sagra dell’Uva (immagine di repertorio)

I proprietari dell’abitazione sperano che qualche testimone possa farsi avanti o che ci siano telecamere di sicurezza private che abbiano raccolto immagini utili alle indagini. L’orario d’azione è stato tra le 21:30 e le 22:30. Alle indagini sta lavorando l’arma dei Carabinieri.