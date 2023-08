Cerveteri, alberi caduti e rami spezzati: lo sforzo della Protezione Civile

Lo sforzo della Protezione Civile nella notte: a Cerveteri le condizioni meteo hanno creato disagi in diversi punti del territorio

Nel corso della notte, i volontari della Protezione Civile di Cerveteri hanno profuso un grande sforzo a causa dei diversi danni provocati dalle condizioni meteo avverse. Tra i diversi interventi si segnalano quelli n Via Settevene Palo ed in Via Furbara Sasso per il taglio, rimozione e messa in sicurezza di alberi caduti sulla carreggiata. Il gruppo era presente con due equipaggi.

Gli interventi sono proseguiti in Via Caere Vetus per un taglio e messa in sicurezza di un grande ramo spezzato e caduto su due autovetture. Presenti sul posto anche la Polizia Locale.

Si richiede di prestare la massima attenzione.