Ladispoli, la Coldiretti scende in campo per le famiglie bisognose

Questa mattina la consegna di 40 chilogrammi di #alimenti non deperibili sono stati consegnati al sindaco Alessandro Grando, dal responsabile locale Lorenzo Belardi. Nei giorni scorsi per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno era scattata la speciale mobilitazione degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino” e questa mattina direttamente da Roma è arrivato per la Coldiretti, Marco Massini che sta effettuando le consegne dei pacchi preparati.

“Un sincero ringraziamento a Lorenzo Belardi e a tutti gli amici della Coldiretti per gli alimenti donati alla nostra comunità – ha detto il sindaco Alessandro Grando – alimenti che renderanno più sereno il Natale alle famiglie in difficoltà”.