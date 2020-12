Share Pin 1 Condivisioni

Obiettivo: accrescere le competenze di allenatori di calcio femminile

Il calcio a femminile cresce e i numeri sono dalla parte di questa disciplina.

CSEN per dare risalto al calcio delle donne ha tenuto un seminario , promosso all’interno del Progetto Europeo ProCall “Aumentare il Livello Professionale degli Allenatori nel Calcio Femminile” e ha avuto come obiettivo quello di accrescere le competenze di allenatori di calcio femminile al fine di rendere più attrattivo il calcio per le ragazze.

Al termine del progetto verrà redatta una Guida per allenatori di calcio femminile frutto del lavoro che, attraverso 4 incontri di formazione, ha raccolto le metodologie e tecniche dei allenamento dei quattro paesi partners: Romania (capofila del progetto), Portogallo, Inghilterra e Italia.

L’incontro live si è tenuto al centro Elis di Roma a termine del quale la compagine femminile del Grifone Gialloverde , militante al torneo di Eccellenza, ha svolto una seduta di allenamento

