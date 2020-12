Share Pin 16 Condivisioni

Ad annunciarlo il vicesindaco di Città Metropolitana Zotta

Cerveteri, “Domani riapre la Settevene Palo” –

Da domani la Settevene Palo Nuova sarà finalmente percorribile. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco di Città Metropolitana Teresa Zotta.

“Ho condiviso con tutto il Consiglio metropolitano l’apertura ufficiale della Settevene Palo”, ha detto.

“Da domani i pendolari e i cittadini potranno percorrere nuovamente la provinciale chiusa da anni”.

“Una promessa mantenuta grazie ad un lavoro di squadra che ha avuto molteplici implicazioni ma che siamo riusciti a superare”.

“Ho preferito non fare inaugurazioni per rispettare questo momento di emergenza sanitaria e perché credo che dopo tanti anni la cosa importante sia restituire ai cittadini una strada in sicurezza e fondamentale per raggiungere un presidio ospedaliero e per garantire migliore percorribilità per tutte le altre località”.