Ladispoli, inizia col botto alla Grottaccia la stagione estiva

È iniziata col botto la stagione culturale estiva a Ladispoli presso l’arena teatro “La Grottaccia” di via Rapallo.

Le prime dieci serate sono state interamente dedicate ai saggi delle scuole di danza e musica del territorio, e hanno registrato la presenza di oltre 4.000 spettatori, con una media di presenze costante serata dopo serata.

Grande soddisfazione tra le associazioni che hanno usufruito dello spazio messo a disposizione gratuitamente dall’Assessorato alla Cultura, ma anche da parte degli stessi organizzatori.

“Siamo soddisfatti del lavoro di programmazione svolto e siamo certi che la rassegna alla Grottaccia replicherà il grande successo della scorsa estate. Un progetto pensato non solo per offrire serate di intrattenimento di qualità, ma anche per dare spazio alle scuole di musica, danza, canto e teatro del nostro territorio, che rappresentano una straordinaria fucina di giovani talenti e una risorsa preziosa per la nostra comunità” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Margherita Frappa.

Anche quest’anno la rassegna è realizzata in collaborazione con l’associazione “La Valigia dell’Attore”, che ha già contribuito in maniera significativa alla fase propedeutica del progetto e sta curando l’organizzazione e il coordinamento delle varie serate.

Il calendario degli eventi di luglio e agosto prevede tanto spazio per le rappresentazioni teatrali: sono in programma sia commedie che spettacoli storici, e affiancheranno la manifestazione coreutica “Ladispoli in Danza” e il concerto dell’orchestra I.E.E.M..

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso gratuito e l’inizio degli spettacoli è previsto tra le 21:15 e le 21:30, a seconda degli spettacoli in scena.