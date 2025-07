Appuntamento venerdì 4 luglio alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone: per il Comune di Cerveteri, intervento della Dirigente Ing. Manuela Lasio su arretramento della linea demaniale e approvazione del Pua

Cerveteri, convegno su innalzamento costiero e cambiamenti climatici –

Clima, rischi per la costa, evoluzione dell’ambiente costiero e tutela dei monumenti naturalistici, tra cui, quello unico al mondo della Palude di Torre Flavia. Questi gli argomenti che verranno affrontati domani a Cerveteri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, nel prestigioso convegno promosso da Città Metropolitana di Roma Capitale dal titolo “L’Innalzamento Costiero”, che avrà inizio alle ore 10:00 e vedrà la presenza di numerosi amministratori locali del litorale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e dell’Assessore all’Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano Alessandro Gnazi, interverranno Rocco Ferraro, Consigliere di Città Metropolitana con Delega all’Ambiente, Alessio Acciarri di AESS sul tema del clima e il rischio costiero per la Città Metropolitana e Sergio Capucci di Enea per un momento di confronto sull’evoluzione degli ambienti costieri.

Un dettagliato approfondimento sarà riservato anche al Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia a cura del Servizio Aree protette e Tutela della Biodiversità. Per il Comune di Cerveteri, interverrà inoltre l’Ingegner Manuela Lasio, Dirigente dell’Area Urbanistica, per illustrare il lungo iter urbanistico e burocratico che negli anni l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha portato avanti per il raggiungimento di due obiettivi fondamentali, quali l’arretramento della linea demaniale e l’approvazione del Pua – Piano Utilizzo Arenili.

“Un convegno importante, che rappresenta anche occasione di confronto e scambio di idee su un argomento di straordinaria attualità come quello della tutela dei nostri mari e delle nostre coste – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – obiettivo della mattinata, è individuare ambiti di intervento condivisi tra i vari Enti che, da un lato, consentano di riconoscere le specifiche esigenze dei territori e, dall’altro, offrano supporto agli enti locali nelle azioni di adattamento e resilienza rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici”.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].