ATS, Ladispoli mette a bando sette posti di lavoro –

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato pubblicato il bando del concorso nazionale per il per il reclutamento di 3.839 unità da destinare agli ATS, a cui il Distretto Roma 4.2 ha partecipato per l’assunzione di 2 psicologi, 2 educatori professionali, 2 amministrativi e 1 contabile.

Per maggiori informazioni https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3