Weekend impegnativo per gli uomini della Guardia Costiera de litorale: salvato bambino che rischiava di annegare –

Quello trascorso è stato un weekend impegnativo per gli uomini della guardia costiera del litorale nord di Roma, attivi anche i prossimi sia via terra che in mare. Quattro, infatti, sono stati gli interventi più significativi operati dagli uomini della capitaneria di porto. Due di essi hanno visto assistenza a imbarcazioni in avaria, un terzo, invece, due giovani su SUP, mentre il quarto, infine, un bambino che stava annegando poiché impegnato a recuperare il proprio pallone da gioco finito in acqua.