Share Pin 0 Condivisioni

Lo scontro tra un’auto e uno scooter

Ladispoli, incidente a via Livorno: centauro trasportato al Gemelli –

Tragedia questo pomeriggio in via Livorno nei pressi della stazione dei carabinieri di Ladispoli. Come riporta centro mare radio (foto Luigi Cicillini) un’auto è andata a scontrarsi contro uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro subito trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia locale.