Ladispoli, incendio in una villetta: salvati due cagnolini

Mattinata di paura a Ladispoli, dove intorno alle ore 12 si è sviluppato un incendio all’interno di una villetta situata in via Mar Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerveteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato l’intero piano superiore dell’abitazione e parte del piano terra. Fortunatamente, al momento dell’incendio gli occupanti non si trovavano in casa, evitando conseguenze alle persone.

Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco sono riusciti a mettere in salvo due cagnolini rimasti all’interno della struttura. Il rapido e coordinato intervento ha inoltre impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti.

Non si registrano feriti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.