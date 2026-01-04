Civitavecchia attiva gli ispettori ambientali: più controlli e prevenzione contro l’abbandono dei rifiuti

Civitavecchia rafforza la tutela del decoro urbano e la lotta all’abbandono dei rifiuti con l’attivazione del servizio degli Ispettori Ambientali. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato aumentare il controllo sul corretto conferimento, dall’altro promuovere comportamenti più responsabili. Affiancando il lavoro quotidiano degli operatori e il previsto presidio della Polizia Locale.

Nel quadro di questo intervento, l’Amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla stipula di una convenzione, della durata di ventiquattro mesi, con un’associazione riconosciuta a livello nazionale per lo svolgimento di attività di prevenzione e vigilanza ambientale e zoofila sul territorio comunale. Il servizio, nelle intenzioni, si inserisce nel percorso di rafforzamento delle azioni di pulizia, prevenzione e contrasto alle situazioni di degrado. Azioni già condotte in collaborazione con la società partecipata che gestisce i servizi, e con la Polizia Locale.

Il sindaco Marco Piendibene ha inquadrato la scelta come un investimento di comunità. “La cura della città passa anche dal rispetto delle regole. L’attivazione degli Ispettori Ambientali rappresenta uno strumento importante per affiancare il lavoro degli operatori e della Polizia Locale, tutelare i cittadini che si comportano correttamente e contrastare quei comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita. Non è una scelta punitiva, ma un investimento in responsabilità e senso civico”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha richiamato il lavoro in corso per ripulire la città e migliorare il servizio. Sottolineando però che, accanto all’impegno operativo, serve il rispetto delle regole da parte di tutti. In particolare, l’attenzione viene posta anche su quei comportamenti che generano degrado, come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e soprattutto degli ingombranti.

Cosa faranno, concretamente, gli ispettori? Le attività previste sono le seguenti:

Un supporto alle campagne comunali di informazione e sensibilizzazione ambientale

Iniziative informative ed educative rivolte ai cittadini sulle modalità corrette di smaltimento e sul conferimento nell’ambito della raccolta differenziata

Azioni di prevenzione e vigilanza verso condotte che danneggiano ambiente, immagine e decoro urbano

Funzioni di controllo e segnalazione sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in materia di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel perimetro operativo è previsto anche che gli ispettori possano identificare eventuali trasgressori in caso di violazione dei regolamenti e delle ordinanze, richiedendo un documento di riconoscimento. In presenza di violazioni amministrative, gli ispettori, nell’ambito delle materie di competenza, redigeranno un rapporto ispettivo da trasmettere al Comando della Polizia Locale. Che procederà poi alle verifiche e agli atti conseguenti.