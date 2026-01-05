Cerveteri, l’opposizione attacca la sindaca Gubetti: “Cancello guasto su via Fontana Morella, rischio ritardi nei soccorsi”

Cerveteri, Orsomando attacca la sindaca Gubetti: “Cancello guasto su via Fontana Morella, rischio ritardi nei soccorsi”

Via Fontana Morella, dopo le polemiche suscitate dalla discussa regolamentazione dell’uscita di un supermercato, è di nuovo al centro del dibattito politico.

All’origine della nuova presa di posizione del Consigliere Salvatore Orsomando, che parla a nome di tutta l’opposizione, è un guasto tecnico al cancello principale dei Vigili del Fuoco di Cerveteri. Guasto che rallenta i tempi di uscita su Via Fontana Morella.

Un guasto tecnico che, secondo l’opposizione, può trasformarsi in un problema di sicurezza pubblica. È questa la denuncia affidata a un post sui social dal Consigliere comunale di opposizione Salvatore Orsomando. Che chiama in causa direttamente la Sindaca Elena Gubetti e chiede un intervento urgente.

Nel suo intervento su Facebook, Orsomando sostiene che già durante l’ultimo Consiglio comunale, l’opposizione avrebbe segnalato questa criticità. Nei giorni successivi, riferisce il Consigliere, i Vigili del Fuoco, alle prese con la rottura del motore del cancello principale su via Fontana Morella, avrebbero comunicato alle autorità cittadine che la sostituzione sarebbe stata possibile solo dopo le feste.

Da qui la richiesta dei Vigili di ripristinare temporaneamente il doppio senso di marcia sulla strada adiacente, dove è presente un cancello secondario. Così da garantire un valido accesso alternativo. Richiesta che, a detta del Consigliere, la Polizia Locale avrebbe respinto a causa della presenza della pista ciclabile.

Il punto, per Orsomando, è che questo rifiuto costringe i mezzi di soccorso a percorre un tragitto più lungo e impegnativo per raggiungere l’Aurelia. Un allungamento che, scrive, potrebbe rivelarsi “pregiudizievole per la salvezza di vite umane”. Motivo per cui sollecita un’azione immediata. “Sarebbe bene che si intervenga urgentemente con autorità e senza indugio”. E la chiusura è un appello politico diretto alla prima cittadina: “Sindaca Gubetti batta almeno questo colpo”.