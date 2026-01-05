Contrasto a NCC e taxi abusivi presso il Leonardo da Vinci: notificati dai Carabinieri 11 ordini di allontanamento dallo scalo

Elevate sanzioni per oltre 20.000 euro

La nota stampa dei Carabinieri:

Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

Nel corso delle attività, i militari hanno notificato due distinti provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emessi dalla Questura di Roma. Il primo ha riguardato un 50enne romano residente a Fiumicino, mentre il secondo è stato notificato a un 44enne originario del Bangladesh e residente a Roma.

Entrambi i soggetti, già noti alle forze dell’ordine e ripetutamente sorpresi negli ultimi mesi presso il Terminal 3, erano soliti stazionare nell’area arrivi per procacciarsi illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, intralciando i regolari servizi di trasporto dello scalo.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente undici persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sette autisti N.C.C. e quattro soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 21000 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto operante per i provvedimenti di competenza.