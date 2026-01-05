Il portiere: “Un onore per me, con questi tifosi non ci sentiamo mai soli”

Il Cerveteri può godere di una sicurezza in porta, dai guanti di Luca Ciaccia esce di tutto, ardore e passione, e per questo il numero 1 verde azzurro, è garanzia e competenza. Per i più, il suo modo di fare ci riporta a un nome, che rimarrà nella storia del calcio verde azzurro, quello di Franco Sgriccia, il portiere degli anni novanta che difendeva i pali con esuberanza e grande emotività. Lo stesso soprannome di Sgriccia, da oggi i tifosi lo hanno coniato a lui, Ciaccia Portierone.

Cerveteri, la garanzia in porta è “Ciaccia Portierone”. I tifosi lo ribattezzano Sgriccia come il portiere negli anni della serie C

A distanza di anni i tifosi etruschi ammirano un portiere che mostra personalità e carisma. Anche ad Aranova ha eseguito degli interventi da grande portiere, un esempio per quei giovani che vogliono difendere i pali.

“Cerco di fare del mio meglio, mi fa piacere quando i tifosi mi incitano, anche ad Aranova ho ammirato la loro voglia di starci vicino. Mi dispiace per il rigore, ci rifaremo con il Fiumicino, anche se la gara non sarà agevole – ha detto il portierone verde azzurro”.