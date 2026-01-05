“Giocattoli In Movimento”: solidarietà, sostenibilità e comunità nel cuore di Cerveteri –

Dal Movimento 5 Stelle Cerveteri riceviamo e pubblichiamo

Un gesto semplice può generare un grande valore collettivo. È questo lo spirito di Giocattoli In Movimento, l’iniziativa promossa dal GT Movimento 5 stelle Cerveteri che ha animato Largo Almunecar, trasformando la piazza in un luogo di incontro, condivisione e solidarietà.

L’evento ha visto la partecipazione di tante famiglie che hanno scelto di dare nuova vita a giochi e libri per bambini ancora in buono stato, contribuendo a diffondere un messaggio concreto di attenzione verso il prossimo e rispetto per l’ambiente.

I giocattoli raccolti verranno donati alle associazioni Animo e Humanitas – sede “La Cittadella della Solidarietà” di Ladispoli, per essere destinati a bambini meno fortunati. Ringraziamo Ida Rossi per la fattiva collaborazione.

Educare alla solidarietà significa soprattutto dare il buon esempio. Attraverso Giocattoli In Movimento i più piccoli imparano che la condivisione, la cura dell’ambiente e il riuso non sono concetti astratti, ma valori da vivere ogni giorno. Un giocattolo che continua il suo viaggio diventa così simbolo di responsabilità, attenzione e comunità.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dai cittadini, che hanno risposto con generosità all’invito, contribuendo a ridurre sprechi e rifiuti e regalando nuovi sorrisi.

Giocattoli In Movimento si conferma così un progetto capace di unire sostenibilità ambientale e inclusione sociale, rafforzando il senso di appartenenza e dimostrando come piccoli gesti possano costruire una comunità più attenta e solidale.