Anguillara Sabazia e Castel Gandolfo, in meno di 48 ore due investimenti pedonali alle porte di Roma: intervenuti i Carabinieri per i rilievi – la nota stampa:

La sera del 3 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Bracciano sono intervenuti ad Anguillara Sabazia (RM), in via Anguillarese all’altezza del civico 88, dove, poco prima, una 59enne romana mentre attraversava la strada, è stata investita da uno scooter Honda 150 condotto da un 56enne romano e, successivamente, dopo essere stata sbalzata nell’altra corsia, da un’autovettura condotta da una 55enne romana. Il personale sanitario del 118, ha trasportato la donna presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, dove, al momento, risulta ancora ricoverata, non in pericolo di vita.

Veicoli sottoposti a sequestro dai Carabinieri che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica.

Questa mattina, invece, verso le ore 07:30, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti in via del Mare incrocio con via Perugia, nel comune di Castel Gandolfo, dove, poco prima, un 44enne di Frascati alla guida di un’autovettura aveva investito, per cause in corso di accertamento, una 58enne ucraina, residente ad Albano Laziale (RM), intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

L’automobilista, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso alla vittima che è stata successivamente trasportata, dal personale del 118, in codice rosso, all’ospedale dei Castelli di Ariccia (RM) dove permane, non in pericolo di vita, in attesa di accertamenti specialistici. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.