Ladispoli, il Centrodestra: “Al via il percorso per un programma condiviso. Al centro il ruolo dei partiti”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega :

“Si è svolto nella serata di ieri nella sede di Forza Italia un proficuo incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Il tavolo ha confermato la piena sintonia della coalizione. Durante il vertice, le delegazioni hanno ribadito con forza la centralità dei partiti come pilastri fondamentali della vita democratica e dell’azione di governo cittadino. In un panorama politico che richiede risposte concrete e visione strategica, la coalizione di centrodestra riafferma il valore della propria identità politica come garanzia di stabilità per i cittadini”.

“L’incontro – prosegue la nota – ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso programmatico comune. Le forze politiche si sono impegnate a lavorare nelle prossime settimane alla stesura di un programma condiviso, che sappia coniugare le diverse sensibilità della coalizione in un’unica proposta politica organica, moderna e capace di rispondere alle sfide future della città”.